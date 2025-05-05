Рязанцам рассказали, как бесплатно получить Георгиевскую ленту
Георгиевские ленты будут бесплатно раздавать волонтеры. Они будут работать со 2 по 8 мая с 18:00 до 20:00 на 5-ти площадках: площадь Ленина (памятник Ленину); площадь Театральная, 7-А (ГАУК Рязанский театр драмы); площадь Победы (мемориал «Монумент Победы»); сквер 60-летия Победы (памятник в честь 60-летия Победы Советского народа над фашистской Германией); улица Советской Армии, 9-А (сквер им. Александрова). 9 мая ленту можно получить с 10:00 до 17:00 в «Парке Победы» — сквере на площади Соборной.
Рязанцам рассказали, как бесплатно получить Георгиевскую ленту. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Отмечается, что Георгиевские ленты будут бесплатно раздавать волонтеры. Они будут работать со 2 по 8 мая с 18:00 до 20:00 на 5-ти площадках:
- площадь Ленина (памятник Ленину);
- площадь Театральная, 7-А (ГАУК Рязанский театр драмы);
- площадь Победы (мемориал «Монумент Победы»);
- сквер 60-летия Победы (памятник в честь 60-летия Победы Советского народа над фашистской Германией);
- улица Советской Армии, 9-А (сквер им. Александрова).
9 мая ленту можно получить с 10:00 до 17:00 в «Парке Победы» — сквере на площади Соборной.