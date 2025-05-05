Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 05
16°
Втр, 06
12°
Срд, 07
13°
ЦБ USD 81.91 0.42 06/05
ЦБ EUR 92.91 0.07 06/05
Нал. USD 83.01 / 83.00 05/05 18:25
Нал. EUR 94.80 / 95.00 05/05 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
В многодетного рязанца врезались на обочине, он скончался. Полиция не ...
В Касимовском районе на машину многодетного рязанца нае...
29 апреля 16:45
18 775
Боец СВО из Рязани разводился с женой из-за измен. Он погиб, а она хоч...
Рязанский участник спецоперации стал жертвой «черной вд...
24 апреля 15:11
35 402
В Рязанской области открыли пункт раздельного сбора отходов GRASS и «Л...
Во вторник, 22 апреля, в Рязани состоялось открытие уни...
23 апреля 14:01
21 704
В Рязани педофила отпустили из СИЗО. Он домогался до дочери и еще двух...
В Рязани домогавшегося до дочери, ее одноклассницы и св...
21 апреля 17:20
28 986
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Рязанцам рассказали, как бесплатно получить Георгиевскую ленту
Георгиевские ленты будут бесплатно раздавать волонтеры. Они будут работать со 2 по 8 мая с 18:00 до 20:00 на 5-ти площадках: площадь Ленина (памятник Ленину); площадь Театральная, 7-А (ГАУК Рязанский театр драмы); площадь Победы (мемориал «Монумент Победы»); сквер 60-летия Победы (памятник в честь 60-летия Победы Советского народа над фашистской Германией); улица Советской Армии, 9-А (сквер им. Александрова). 9 мая ленту можно получить с 10:00 до 17:00 в «Парке Победы» — сквере на площади Соборной.

Рязанцам рассказали, как бесплатно получить Георгиевскую ленту. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Отмечается, что Георгиевские ленты будут бесплатно раздавать волонтеры. Они будут работать со 2 по 8 мая с 18:00 до 20:00 на 5-ти площадках:

  • площадь Ленина (памятник Ленину);
  • площадь Театральная, 7-А (ГАУК Рязанский театр драмы);
  • площадь Победы (мемориал «Монумент Победы»);
  • сквер 60-летия Победы (памятник в честь 60-летия Победы Советского народа над фашистской Германией);
  • улица Советской Армии, 9-А (сквер им. Александрова).

9 мая ленту можно получить с 10:00 до 17:00 в «Парке Победы» — сквере на площади Соборной.