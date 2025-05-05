Россияне пожаловались на сбои в работе сотовых операторов

Неполадки со связью и интернетом заметили клиенты Т2, МТС и «Билайн». Больше всего обращений поступает из столицы. «Билайн» сообщил изданию, что мобильная связь в Москве может работать с перерывами по не зависящим от оператора причинам. «Рекомендуем использовать Wi-Fi для доступа в интернет», — добавили в компании.

Россияне пожаловались на сбои в работе сотовых операторов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Downdetector.

Неполадки со связью и интернетом заметили клиенты Т2, МТС и «Билайн». Больше всего обращений поступает из столицы.

«Билайн» сообщил изданию, что мобильная связь в Москве может работать с перерывами по не зависящим от оператора причинам.

«Рекомендуем использовать Wi-Fi для доступа в интернет», — добавили в компании.