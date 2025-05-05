Россиянам сообщили о росте зарплат на 51%

Средняя номинальная зарплата увеличится на 51% по сравнению с 2024-м и достигнет 132,9 тысячи рублей. А реальные зарплаты (с учетом инфляции) увеличатся скромнее: на 6,8% в 2025-м и до 3,2% к 2028-му. Кроме того, ожидается замедлениея роста производительности труда.

Россиянам сообщили о росте зарплат на 51% к 2028 году. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на Минэкономразвития.

По их данным, средняя номинальная зарплата увеличится на 51% по сравнению с 2024-м и достигнет 132,9 тысячи рублей.

А реальные зарплаты (с учетом инфляции) увеличатся скромнее: на 6,8% в 2025-м и до 3,2% к 2028-му.

Кроме того, ожидается замедлениея роста производительности труда.