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Россиянам рассказали о новых законах, которые вступили в силу с мая
С мая 2025 года введут ограничения на переводы денежных средств без открытия счета. Данная мера направлена на усиление контроля за финансовыми потоками, предупреждая криминальные доходы и незаконные выводы, а также работу мошеннических схем. Также российские автовладельцы столкнутся с увеличением расходов на таможенные пошлины и утилизационный сбор для зарубежных машин. Правительство ввело единый стандарт растаможки, отменяя выгодную схему ввоза авто через третьи страны Евразийского экономического союза.

Россиянам рассказали о новых законах, которые вступили в силу с мая. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Отмечается, что жителей, достигших 80-летнего возраста, и пенсионеров-инвалидов I группы ожидают удвоение фиксированного пенсионного пособия. Для этих категорий граждан с 1 мая будет произведено повышение фиксированной части выплаты. Сейчас она составляет 8 907,70 рублей, а после увеличится в два раза.

Кроме того, банковская система претерпевает серьезные изменения. Новый порядок выдачи кредита предусматривает обязательное проведение банком «охлаждения», то есть отсроченного периода принятия решения о выдаче займа. Минимальные сроки ожидания составят от четырех часов до двух суток.

С мая 2025 года введут ограничения на переводы денежных средств без открытия счета. Данная мера направлена на усиление контроля за финансовыми потоками, предупреждая криминальные доходы и незаконные выводы, а также работу мошеннических схем.

Также российские автовладельцы столкнутся с увеличением расходов на таможенные пошлины и утилизационный сбор для зарубежных машин. Правительство ввело единый стандарт растаможки, отменяя выгодную схему ввоза авто через третьи страны Евразийского экономического союза.

С мая запускается публичный ресурс, содержащий сведения о гражданах, уклоняющихся от уплаты алиментов. В списке будут указаны персональные данные, размер задолженности и соответствующие юридические акты.