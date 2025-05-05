Россиянам напомнили о рисках вовлечения детей в незаконную деятельность

Мошенники находят жертв в тематических каналах, чатах онлайн-игр, сообществах, распространяющих информацию о популярных блогерах или мероприятиях. При этом они уверяют, что аренда аккаунта — это легальный способ заработка. Однако затем с использованием арендованной страницы аферисты обманывают людей, шантажируют, вербуют участников запрещенных организаций и даже организуют террористическую деятельность.

Россиянам напомнили о рисках вовлечения детей в незаконную деятельность. Об этом написала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«Преступники начали приобретать или арендовать аккаунты в мессенджерах. Их целевой аудиторией становятся дети и подростки, для которых выплачиваемое вознаграждение порой кажется значительным. Иллюзия легкого заработка может привести к серьезным последствиям», — рассказала она.

Мошенники находят жертв в тематических каналах, чатах онлайн-игр, сообществах, распространяющих информацию о популярных блогерах или мероприятиях. При этом они уверяют, что аренда аккаунта — это легальный способ заработка. Однако затем с использованием арендованной страницы аферисты обманывают людей, шантажируют, вербуют участников запрещенных организаций и даже организуют террористическую деятельность.

Отмечается, что в случае использования аккаунта для совершения преступлений полиция в первую очередь придет к его формальному владельцу. Гражданин, сдавший профиль в аренду, рискует оказаться соучастником. В зависимости от тяжести совершенного противоправного деяния возможно реальное лишение свободы.