Путин повысил в звании начальника рязанской Росгвардии

Виктору Лачеву присвоили звание генерал-лейтенанта полиции. Напомним, он в 1994 году поступил на службу в органы внутренних дел. С 1998 года проходил службу в УБОП при УВД Рязанской области, занимал руководящие должности. С июля 2011 года был начальником отдела полиции № 4 УМВД России по Рязани. С июня 2014 года по октябрь 2018 года занимал должность начальника регионального Управления уголовного розыска УМВД России. 25 октября 2018 года назначен на должность начальника Управления Росгвардии по Рязанской области.

Президент России Владимир Путин повысил в звании начальника рязанской Росгвардии Виктора Лачева. Соответствующая информация в понедельник, 5 мая, размещена на сайте правовой информации.

Виктору Лачеву присвоено звание генерал-лейтенанта полиции.

Напомним, он в 1994 году поступил на службу в органы внутренних дел. С 1998 года проходил службу в УБОП при УВД Рязанской области, занимал руководящие должности.

С июля 2011 года был начальником отдела полиции № 4 УМВД России по Рязани. С июня 2014 года по октябрь 2018 года занимал должность начальника регионального Управления уголовного розыска УМВД России.

25 октября 2018 года назначен на должность начальника Управления Росгвардии по Рязанской области.