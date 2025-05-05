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21 апреля 17:20
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Прощание с директором рязанской школы искусств пройдет 6 мая
Прощание состоится в 10:00 у ДШИ № 5 на улице 3-й Дачный переулок, дом № 2. Напомним, Светлана Савина умерла 4 мая. Причину смерти не называли. По данным мэрии, в ДШИ № 5 она работала с 1995 года — сначала преподавателем, позже в должности заместителя директора по учебно-методической работе. В 2010 году Светлану Савину назначили на должность директора школы. Под ее руководством в рамках национального проекта «Культура» школу реконструировали.

Прощание с директором рязанской Детской школы искусств № 5 пройдет во вторник, 6 мая. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Прощание состоится в 10:00 у ДШИ № 5 на улице 3-й Дачный переулок, дом № 2.

Напомним, Светлана Савина умерла 4 мая. Причину смерти не называли.

По данным мэрии, в ДШИ № 5 она работала с 1995 года — сначала преподавателем, позже в должности заместителя директора по учебно-методической работе.

В 2010 году Светлану Савину назначили на должность директора школы. Под ее руководством в рамках национального проекта «Культура» школу реконструировали.

Горадминистрация выразила соболезнования семье, родным и близким Савиной.

Фото: сайт Детской школы искусств № 5 Рязани