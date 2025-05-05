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Поисковики разыскивают родственников погибшего красноармейца Пичугина из Рязанской области
Смоленские поисковики нашли медаль «За боевые заслуги», которая принадлежала красноармейцу Константину Пичугину из Рязанской области. Мужчина родился в 1914 году в селе Половское Спасского района. Работал мотористом, был призван на фронт в июне 1941 года. Медаль получил в 1944 за уничтожение двух пулеметных точек противника. Дальнейшая судьба Пичугина пока неизвестна. В архивах Спасск-Рязанского есть информация только о его матери — Александре Кирюхиной.

Поисковики разыскивают родственников погибшего красноармейца Пичугина из Рязанской области. Об этом сообщает ГРТК «Ока».

Смоленские поисковики нашли медаль «За боевые заслуги», которая принадлежала красноармейцу Константину Пичугину из Рязанской области.

Мужчина родился в 1914 году в селе Половское Спасского района. Работал мотористом, был призван на фронт в июне 1941 года. Медаль получил в 1944 за уничтожение двух пулеметных точек противника.

Дальнейшая судьба Пичугина пока неизвестна. В архивах Спасск-Рязанского есть информация только о его матери — Александре Кирюхиной.

«Удалось найти родственников по другой линии. Мать солдата вышла замуж, у нее были другие дети. Но, к сожалению, их фамилии, их хозяйство нами найдены не были. Возможно, они переехали. Если с 1958 года, может, они раньше уехали в Рязань или какой-то другой населенный пункт, но по Половскому, к сожалению, их нет», — отметили в сообщении.