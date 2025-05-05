Переправу в Рязанской области открыли для перевозки автотранспорта
С понедельника, 5 мая, возобновлена работа паромной переправы по маршруту Елатьма — ТОО «Маяк» — поселок Ласинский в Касимовском районе.
Переправу в Рязанской области открыли для перевозки автотранспорта. Об этом сообщила пресс-служба регионального минтранса в соцсетях.
С понедельника, 5 мая, возобновлена работа паромной переправы по маршруту Елатьма — ТОО «Маяк» — поселок Ласинский в Касимовском районе.
Напомним, она была закрыта с 22 апреля из-за подъема уровня воды в Оке.