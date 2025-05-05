Опубликован рейтинг рязанских управляющих компаний
Топ составлен по итогам I квартала 2025 года. Оценку получили 98 домовых организаций. В «зеленую зону» рейтинга отнесены 20 управляющих компаний, 58 — находятся в «желтой зоне», 20 — в «красной». В пятерку лидеров вошли: ООО УК «СК-Эксплуатация», ООО УК «Лидер», ООО УК «Городок-Сервис», ООО УК «Вишневые сады», ООО «УЖК «Зеленый сад — мой дом». Аутсайдерами стали: ООО «ЖЭУ-8 +", ООО «УК «Олимп-сервис», ООО «ГУЖК Советского района города Рязани», ООО «ЖЭУ-21».
Опубликован рейтинг рязанских управляющих компаний. Информацию опубликовала Государственная жилищная инспекция на платформе «Открытый регион.62».
Топ составлен по итогам I квартала 2025 года. Оценку получили 98 домовых организаций.
В «зеленую зону» рейтинга отнесены 20 управляющих компаний, 58 — находятся в «желтой зоне», 20 — в «красной».
В пятерку лидеров вошли:
- ООО УК «СК-Эксплуатация»
- ООО УК «Лидер»
- ООО УК «Городок-Сервис»
- ООО УК «Вишневые сады»
- ООО «УЖК «Зеленый сад — мой дом».
Аутсайдерами стали:
- ООО «ЖЭУ-8 +"
- ООО «УК «Олимп-сервис»
- ООО «ГУЖК Советского района города Рязани»
- ООО «ЖЭУ-21». ООО «ТРБС».