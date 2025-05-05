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Опубликован рейтинг рязанских управляющих компаний
Топ составлен по итогам I квартала 2025 года. Оценку получили 98 домовых организаций. В «зеленую зону» рейтинга отнесены 20 управляющих компаний, 58 — находятся в «желтой зоне», 20 — в «красной». В пятерку лидеров вошли: ООО УК «СК-Эксплуатация», ООО УК «Лидер», ООО УК «Городок-Сервис», ООО УК «Вишневые сады», ООО «УЖК «Зеленый сад — мой дом». Аутсайдерами стали: ООО «ЖЭУ-8 +", ООО «УК «Олимп-сервис», ООО «ГУЖК Советского района города Рязани», ООО «ЖЭУ-21».

Опубликован рейтинг рязанских управляющих компаний. Информацию опубликовала Государственная жилищная инспекция на платформе «Открытый регион.62».

Топ составлен по итогам I квартала 2025 года. Оценку получили 98 домовых организаций.

В «зеленую зону» рейтинга отнесены 20 управляющих компаний, 58 — находятся в «желтой зоне», 20 — в «красной».

В пятерку лидеров вошли:

  • ООО УК «СК-Эксплуатация»
  • ООО УК «Лидер»
  • ООО УК «Городок-Сервис»
  • ООО УК «Вишневые сады»
  • ООО «УЖК «Зеленый сад — мой дом».

Аутсайдерами стали:

  • ООО «ЖЭУ-8 +"
  • ООО «УК «Олимп-сервис»
  • ООО «ГУЖК Советского района города Рязани»
  • ООО «ЖЭУ-21». ООО «ТРБС».