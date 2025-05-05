На Земле увеличилось количество магнитных бурь

«Примерно на 15% снизилась вспышечная активность Солнца в первые четыре месяца 2025 года, с января по апрель, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года», — рассказал ученый. В январе-апреле 2024-го произошло восемь вспышек высшего балла X. За аналогичный период текущего года их было пять. При этом число магнитных бурь в 2025-м увеличилось.

На Земле увеличилось количество магнитных бурь. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергея Богачева.

«Примерно на 15% снизилась вспышечная активность Солнца в первые четыре месяца 2025 года, с января по апрель, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года», — рассказал ученый.

В январе-апреле 2024-го произошло восемь вспышек высшего балла X. За аналогичный период текущего года их было пять.

Богачев подчеркнул: при этом число магнитных бурь в 2025-м резко увеличилось.

«Если с января по апрель 2024 года было всего восемь дней с бурями, то за первые четыре месяца этого года таких дней было уже 21, то есть в 2,5 раза больше», — добавил он.