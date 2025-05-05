Малков: благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни» каждый житель Рязанской области может выбрать, какую территорию благоустроить

Павел Малков прокомментировал ход реализации проектов благоустройства, за которые голосовали жители региона в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Он сообщил, что в Скопине начался большой проект по благоустройству — «Гончарная сказка». В прошлом году он победил на IX Всероссийском конкурсе лучших проектов комфортной городской среды. Создается современное пешеходное пространство от улицы Карла Маркса до стадиона «Труд». Будут установлены скамьи со столиками, появятся уличные места отдыха, детские и спортивные площадки, амфитеатр и летний кинотеатр. Новое пространство будет украшено в стиле знаменитой скопинской керамики, его открытие планируется до конца сентября текущего года.
«Благодаря нацпроекту „Инфраструктура для жизни“ каждый житель Рязанской области может выбрать, какую территорию благоустроить в следующем году. Проголосовать за любимое место отдыха можно до 12 июня на сайте проекта „Формирование комфортной городской среды“. Свой выбор сделали уже более 50 тысяч рязанцев», — подчеркнул Малков.