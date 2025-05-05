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«Капитал» рассказал рязанцам о преимуществах собственного паркинга

Застройщик «Капитал» дарит паркинг при покупке квартиры в доме «Альфа». Больше не нужно кружить по двору в поисках места, переживать за свой автомобиль или платить за аренду.

Главное преимущество акции — пока будет идти ремонт, паркинг тоже будет готов.

«Пока жители других новостроек годами ждут обещанных мест или дерутся за парковочные карманы, вы просто заезжаете на свое место», — рассказали представители компании.

Владельцам собственного машино-места не нужно тратить время на поиск стоянки и чистку от снега зимой. Также это сэкономит до 30-40 тысяч рублей в год на аренде парковки и защитит автомобиль от возможных повреждений.

При отсутствии автомобиля место можно использовать для пассивного дохода и сдавать его в аренду.

В «Капитале» назвали 5 причин участвовать в акции:

  1. Живите без ожиданий. Дом готов — переезжайте и паркуйтесь.
  2. Свобода от стресса. Никаких квитков от эвакуаторов, споров с соседями и поиска места ночью.
  3. Инвестиция с гарантией. Через год вы сможете перепродать паркинг на 15 — 20% дороже.
  4. Здоровье и время. Часик сна утром вместо кругов по району — бесценно.
  5. Редкое предложение.

«Не превращайте жизнь в квест по поиску парковки. С „Капиталом“ вы получаете не просто квартиру, а уверенность, что ваш автомобиль (и ваши нервы) всегда в безопасности. Успейте занять свое место — пока другие только думают», — заключили в компании.