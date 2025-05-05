IKEA сможет выплатить долг в России в рассрочку
Компания будет возвращать Федеральной налоговой службе 9,3 млрд рублей в течение 32 месяцев равными долями в размере 289 млн рублей. Рассрочка будет предоставлена под залог имущества. О каких активах идет речь, не уточняется. Ранее сообщалось, что IKEA может вернуться в Россию.
IKEA сможет выплатить долг в России в рассрочку. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы суда.
Компания будет возвращать Федеральной налоговой службе 9,3 млрд рублей в течение 32 месяцев равными долями в размере 289 млн рублей. Рассрочка будет предоставлена под залог имущества. О каких активах идет речь, не уточняется.
Ранее сообщалось, что IKEA может вернуться в Россию.