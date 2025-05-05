Фотоловушка Окского заповедника засняла кабаниху с детьми
«Кабаниха привела к чесальному дереву своих полосатых кабанят-сеголетков. Кабанята, в отличие от барсучат или волчат, рождаются сразу зрячими и шерстяными. Уже через несколько часов после рождения они начинают играть друг с другом и могут, если очень нужно, следовать за матерью», — рассказала старший научный сотрудник Надежда Панкова. Она уточнила, что кабанята приспособлены к жизни. Но, по словам Надежды Панковой, есть одна проблема — у кабанят весьма несовершенная система терморегуляции, они легко переохлаждаются.
Фотоловушка Окского заповедника засняла кабаниху с детьми. Об этом в понедельник, 5 мая, сообщила пресс-служба заповедника в соцсетях.
«Кабаниха привела к чесальному дереву своих полосатых кабанят-сеголетков. Кабанята, в отличие от барсучат или волчат, рождаются сразу зрячими и шерстяными. Уже через несколько часов после рождения они начинают играть друг с другом и могут, если очень нужно, следовать за матерью», — рассказала старший научный сотрудник Надежда Панкова.
Она уточнила, что кабанята приспособлены к жизни. Но, по словам Надежды Панковой, есть одна проблема — у кабанят весьма несовершенная система терморегуляции, они легко переохлаждаются.