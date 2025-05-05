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Делегация «Зеленого сада» накануне 80-летия Великой Победы отправилась в Брест

Делегация «Зеленого сада» накануне 80-летия Великой Победы отправилась в Беларусь, чтобы почтить память земляков-героев, павших в боях за Брестскую крепость. Об этом сообщила пресс-служба строительной компании.

Патриотическую акцию возглавляет управляющий директор «Зеленого сада» Андрей Оришкевич. В составе делегации — сотрудники со своими семьями.

Каждый ребенок на Марше Победы в Бресте пройдет с портретами родных — героев войны. Перед отправлением участники делегации получили фирменные жилетки и кепки с символикой 80-летия Великой Победы. Детям раздали наборы снэков и игр в дорогу.

Команда компании-застройщика уже в третий раз едет в Беларусь, чтобы 9 мая почтить память героев.

ГК «Зеленый сад» с уважением относится к празднованию Дня Великой Победы. Строительная компания сотрудничает с поисковыми движениями, активно помогает в организации экспедиций. Например, в 2021 году состоялись две операции по поиску останков летных экипажей, разбившихся во время боевых заданий в разных районах Рязанской области (села Агро-Пустынь и Ижеславль).

В 2010 году была изготовлена самая большая в России георгиевская лента длиной 81 м и шириной 7 метров. В день 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне взвод курсантов пронес ее по центральной улице в Рязани под звуки победных маршей 1945 года.

В 2019 году по инициативе компании «Зеленый сад» в Рязани впервые прошел Марафон флагов городов-героев. К 9 мая в город прибыли делегации шести из тринадцати городов-героев: Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленска, Новороссийска, Бреста и Тулы. В рамках Парада Победы курсанты рязанских военных вузов пронесли от площади Победы до площади Ленина огромные полотнища флагов тринадцати городов-героев.