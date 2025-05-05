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Большинство жителей Рязанской области выбирают российские лекарства

Большинство жителей Рязанской области выбирают российские лекарства. Соответствующий опрос провел центр аналитики и исследований МТС AdTech.

96% россиян доверяют отечественным лекарствам, включая российские аналоги зарубежных препаратов. Каждый третий готов рекомендовать такие препараты близким и знакомым.

Причиной покупки лекарств чаще всего становится появление симптомов, а не назначение врача. Такой вариант ответа выбрали 88% респондентов.

В Центральном федеральном округе, в том числе в Рязанской области, из-за появления признаков болезни препараты покупают 34% жителей, 24% делают это только по назначению врача.

Популярным способом покупки лекарств становятся онлайн-аптеки и маркетплейсы: 77% россиян приобретают лекарства онлайн. При этом самыми «активными» в онлайн-покупках препаратов стали жители центральных регионов России — такому способу отдают предпочтение 33% опрошенных.

60% россиян покупают лекарства минимум раз в месяц, а 86% тратят на них до 3 000 рублей ежемесячно.

«Изучение потребительского поведения в вопросах покупки лекарственных препаратов позволяет видеть тренды и, ориентируясь на них, выстраивать более точную коммуникацию с разными группами целевых аудиторий.

Данные опроса показывают, что россияне доверяют российским препаратам и готовы их рекомендовать. Это говорит о том, что отечественным фармкомпаниям можно строить свои рекламные сообщения в том числе с акцентом на этот факт.

С точки зрения использования технологий, мы видим растущий спрос на рекламные кампании, запущенные на данных Big Data, которые позволяют сегментировать целевые аудитории более точно: не только по социально-демографическим параметрам, но и по паттернам покупательского поведения. Например, на обезличенных данных партнеров Магнит Аптека и ОФД можно таргетировать рекламу на потребителей, которые покупают те или иные лекарственные препараты», — отметил коммерческий директор МТС AdTech Артем Пуликов.