Бастрыкин потребовал проверить информацию о нарушении прав сироты из Рязани

Отмечается, что в октябре 2022 года молодому человеку предложили квартиру в Рязани, однако спустя время отказали в предоставлении жилья. «При этом заявителя исключили из специализированной очереди, в которой он состоял с 2016 года. Только спустя три года по судебному решению сирота был вновь поставлен на учет лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, однако до настоящего времени его права не реализованы. Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли», — говорится в сообщении.

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал проверить информацию о нарушении прав сироты из Рязани. Об этом 5 мая сообщила в соцсетях пресс-служба Информационного центра СК в соцсетях.

Отмечается, что в октябре 2022 года молодому человеку предложили квартиру в Рязани, однако спустя время отказали в предоставлении жилья.

«При этом заявителя исключили из специализированной очереди, в которой он состоял с 2016 года. Только спустя три года по судебному решению сирота был вновь поставлен на учет лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, однако до настоящего времени его права не реализованы. Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли», — говорится в сообщении.

Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Рязанской области Алексею Медведкову провести проверку и доложить о ее результатах.