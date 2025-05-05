Автовладельцам рассказали о новых правилах импорта, вступающих в силу в мае

Отмечается, что 2 мая из списка иностранных товаров, ввезенных из Армении исключили ряд автомобилей. Ранее для таких авто действовали ограничения по ввозу и использованию на территории РФ. С 8 мая в силу вступит приказ о сокращении перечня товаров, разрешенных для параллельного импорта. Например, теперь по данной схеме в Россию перестанут завозить ряд комплектующих (трубы, трубки, шланги из пластмасс, зеркала, винты, болты, гайки из черных металлов и т. д) для автомобилей Kia и Hyundai.

Автовладельцам рассказали о новых правилах импорта, вступающих в силу в мае. Об этом сообщает портал « Автосправочная ».

Отмечается, что 2 мая из списка иностранных товаров, ввезенных из Армении исключили ряд автомобилей. Для таких машин действовали ограничения по ввозу и использованию на территории РФ. Напомним, что с 1 января 2023 года транспортные средства, оформленные на территории Армении после 10 октября 2014 года, получили статус товаров ЕАЭС. Это означало снятие ограничений по пользованию и распоряжению такими автомобилями в части таможенного законодательства.

С 8 мая силу вступит Приказ Минпромторга № 4611, который предусматривает сокращение перечня товаров, разрешенных для параллельного импорта. Например, теперь по данной схеме в Россию нельзя завозить ряд комплектующих для автомобилей Kia и Hyundai. Это трубы, трубки, шланги из пластмасс, зеркала стеклянные (включая зеркала заднего обзора), винты, болты, гайки из черных металлов и ряд других деталей.

Также рассматривался вопрос о новой системе расчета утильсбора для автомобилей, ввезенных из ЕАЭС. Документ должен был вступить в силу с 1 мая, однако пока так и не был подписан.