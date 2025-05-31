В центре Рязани произошло массовое ДТП

По словам очевидцев, авария случилась на Первомайском проспекте. Судя по кадрам, столкнулись четыре автомобиля. На месте происшествия работала скорая. Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.