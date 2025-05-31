В центре Рязани произошло массовое ДТП
По словам очевидцев, авария случилась на Первомайском проспекте. Судя по кадрам, столкнулись четыре автомобиля. На месте происшествия работала скорая. Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.
В центре Рязани произошло массовое ДТП. Об этом 30 мая сообщили в соцсетях.
По словам очевидцев, авария случилась на Первомайском проспекте. Судя по кадрам, столкнулись четыре автомобиля.
На месте происшествия работала скорая.
Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.