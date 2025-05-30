Житель Рязанской области лишился автомобиля за пьяную езду

По данным прокуратуры, в октябре 2024 года 43-летний житель Сапожка, лишенный водительских прав, вновь сел за руль автомобиля Lada. Его задержали сотрудники ГАИ. Суд назначил мужчине наказание в виде обязательных работ сроком 180 часов с лишением права управления заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 1 год 6 месяцев. Его транспортное средство конфисковано в собственность государства.