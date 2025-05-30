ВТБ запустил карты с индивидуальным дизайном для зарплатных клиентов

Зарплатные клиенты ВТБ смогут выбрать один из четырех вариантов дизайна: минималистичный — золотые лепестки, сдержанный — с узором стали, динамичный с искрящимся потоком и дизайн с перламутровой лентой. Карты можно заказать самостоятельно на сайте банка. В этом году держатели зарплатных карт смогут также оформить парные платежные стикеры в аналогичных стилях, чтобы дополнить свою индивидуальную коллекцию.

Зарплатные клиенты ВТБ смогут выбрать один из четырех вариантов дизайна: минималистичный — золотые лепестки, сдержанный — с узором стали, динамичный с искрящимся потоком и дизайн с перламутровой лентой. Карты можно заказать самостоятельно на сайте банка. В этом году держатели зарплатных карт смогут также оформить парные платежные стикеры в аналогичных стилях, чтобы дополнить свою индивидуальную коллекцию.

«Новая линейка карт получила положительный отклик у наших клиентов — более 60% пользователей, самостоятельно заказавших себе зарплатные карты, выбрали индивидуальный дизайн. Предложение стало первым шагом на пути к перезапуску зарплатного проекта. В ближайшее время за долгосрочное сотрудничество с ВТБ наши клиенты будут получать регулярное вознаграждение. Это могут быть дополнительные категории кешбэка, повышенные скидки у партнеров банка, улучшенные условия по продуктам банка, подарочные сертификаты на маркетплейсы и другие опции», — комментирует начальник управления «Зарплатные проекты» ВТБ Евгений Темяков.

Зарплатному клиенту ВТБ уже доступна программа лояльности с дополнительной категорией кешбэка, повышенный процент по сберегательным продуктам, а также бесплатные смс-уведомления и возможность снятия наличных без комиссии в банкоматах любых банков.

На сегодняшний день более 9,5 млн россиян являются зарплатными клиентами ВТБ, а число компаний, которые сотрудничают с ВТБ в рамках зарплатных проектов, превышает 260 тысяч.

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