В рязанском селе загорелась сухая трава рядом с жилыми домами
Отмечается, что ЧП произошло в селе Соболево Старожиловского района. По словам очевидцев, сухостой вспыхнул из-за обрыва электропроводов во время сильного ветра. Была угроза населенному пункту, расстояние до домов — 20 метров.
В рязанском селе загорелась сухая трава рядом с жилыми домами. Об этом сообщает ИД «Пресса».
Отмечается, что ЧП произошло в селе Соболево Старожиловского района.
По словам очевидцев, сухостой вспыхнул из-за обрыва электропроводов во время сильного ветра.
Была угроза населенному пункту, расстояние до домов — 20 метров.