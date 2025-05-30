В рязанском селе загорелась сухая трава рядом с жилыми домами

Отмечается, что ЧП произошло в селе Соболево Старожиловского района. По словам очевидцев, сухостой вспыхнул из-за обрыва электропроводов во время сильного ветра. Была угроза населенному пункту, расстояние до домов — 20 метров.