В Рязанской области во время пожара в хозпостройке пострадал подросток

ЧП случилось утром 29 мая в деревне Поповка Касимовского муниципального округа. Загорелась хозяйственная постройка. Площадь пожара составила 60 квадратных метров. На пожаре пострадал молодой человек 2009 года рождения. В тушении участвовали 6 человек, 3 единицы техники.

В Рязанской области во время пожара в хозпостройке пострадал подросток. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

ЧП случилось утром 29 мая в деревне Поповка Касимовского муниципального округа. Загорелась хозяйственная постройка. Площадь пожара составила 60 квадратных метров.

На пожаре пострадал молодой человек 2009 года рождения.

В тушении участвовали 6 человек, 3 единицы техники.