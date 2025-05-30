В Рязани за незаконную торговлю оштрафовали почти тысячу человек

С начала 2025 года к административной ответственности за торговлю и оказание услуг вне мест, установленных органами государственной власти Рязанской области привлечены 973 нарушителя. Общая сумма наложенных штрафов составила 2 824 300 рублей.

В Рязани за незаконную торговлю оштрафовали почти тысячу человек. Об этом сообщает мэрия.

С начала 2025 года к административной ответственности за торговлю и оказание услуг вне мест, установленных органами государственной власти Рязанской области привлечены 973 нарушителя.

Общая сумма наложенных штрафов составила 2 824 300 рублей.