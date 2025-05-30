В Рязани за незаконную торговлю оштрафовали почти тысячу человек
С начала 2025 года к административной ответственности за торговлю и оказание услуг вне мест, установленных органами государственной власти Рязанской области привлечены 973 нарушителя. Общая сумма наложенных штрафов составила 2 824 300 рублей.
В Рязани за незаконную торговлю оштрафовали почти тысячу человек. Об этом сообщает мэрия.
С начала 2025 года к административной ответственности за торговлю и оказание услуг вне мест, установленных органами государственной власти Рязанской области привлечены 973 нарушителя.
Общая сумма наложенных штрафов составила 2 824 300 рублей.