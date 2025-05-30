В России значительно возросла подростковая преступность

По словам главы СК РФ, показатель увеличился почти на 30%. В 2025 году поступило 5904 сообщения о правонарушениях несовершеннолетних. В суд направили 2233 дела. В основном, это кражи и незаконный оборот наркотиков. За весь 2024 год выявили 21 069 несовершеннолетних, совершивших преступления. Из них 15 500 — учащиеся и студенты, 4000 ранее совершали преступления, 1400 — ранее судимы.

В России значительно возросла подростковая преступность. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на главу СК РФ Александра Бастрыкина.

По его словам, показатель увеличился почти на 30%. В 2025 году поступило 5904 сообщения о правонарушениях несовершеннолетних. В суд направили 2233 дела. В основном, это кражи и незаконный оборот наркотиков.

За весь 2024 год выявили 21 069 несовершеннолетних, совершивших преступления. Из них 15 500 — учащиеся и студенты, 4000 ранее совершали преступления, 1400 — ранее судимы.