В России заработал лимит на разовые переводы без открытия счета

По данным регулятора, теперь без открытия счета в банке можно отправлять до 100 тысяч рублей. До этого максимальный порог по сумме законодательно установлен не был. Как поясняется в материалах к законопроекту, нововведение соответствует международной практике, направленной на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. При переводах, превышающих установленный лимит, теперь потребуется полная идентификация клиента. Мера призвана повысить прозрачность и безопасность финансовых операций.

В России заработал лимит на разовые переводы по упрощенной идентификации клиента. Об этом пишет «Прайм», со ссылкой на пресс-службу Центробанка.

По данным регулятора, теперь без открытия счета в банке можно отправлять до 100 тысяч рублей.

До этого максимальный порог по сумме законодательно установлен не был.

Как поясняется в материалах к законопроекту, нововведение соответствует международной практике, направленной на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. При переводах, превышающих установленный лимит, теперь потребуется полная идентификация клиента. Мера призвана повысить прозрачность и безопасность финансовых операций.