В России предложили ввести «дни трезвости»

С инициативой выступили общественники из «Зова народа». Они предлагают запретить продавать алкоголь пять дней в году: 25 мая (День последнего звонка), 28 июня (выпускные), 8 июля (День семьи, любви и верности), 1 сентября (День знаний) и 3 октября (Всемирный день трезвости). По мнению активистов, запрет позволит популяризировать здоровый образ жизни и послужит профилактикой алкоголизма, особенно среди молодежи.

В России предложили ввести «дни трезвости». Об этом сообщает «Лента. ру».

С инициативой выступили общественники из «Зова народа». Они предлагают запретить продавать алкоголь пять дней в году: 25 мая (День последнего звонка), 28 июня (выпускные), 8 июля (День семьи, любви и верности), 1 сентября (День знаний) и 3 октября (Всемирный день трезвости).

По мнению активистов, запрет позволит популяризировать здоровый образ жизни и послужит профилактикой алкоголизма, особенно среди молодежи.