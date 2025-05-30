В Михайловском районе произошел пожар

Отмечается, что ЧП произошло в деревне Зикеево Михайловского муниципального округа. На тушение выезжали восемь человек личного состава и три единицы техники. Огнем поврежден дом, площадь пожара 120 кв. метров.