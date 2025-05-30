В детсадах Захаровского района нашли нарушения

Прокуратура Захаровского района проверила организацию питания в трех дошкольных образовательных учреждениях. В результате проверки специалисты нашли нарушения санитарно-эпидемиологических требований, касающиеся условий хранения продуктов, использования посуды, не соответствующей установленным стандартам, а также сокращения объема порций, что не соответствует нормативам организации питания детей. Прокуратура внесла представления в адрес образовательных учреждений, а также возбудила три административных дела в отношении ответственных должностных лиц. Устранение нарушений находится на контроле в прокуратуре района.

В детсадах Захаровского района нашли нарушения. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Прокуратура Захаровского района проверила организацию питания в трех дошкольных образовательных учреждениях. В результате проверки специалисты нашли нарушения санитарно-эпидемиологических требований, касающиеся условий хранения продуктов, использования посуды, не соответствующей установленным стандартам, а также сокращения объема порций, что не соответствует нормативам организации питания детей.

Прокуратура внесла представления в адрес образовательных учреждений, а также возбудила три административных дела в отношении ответственных должностных лиц.

Устранение нарушений находится на контроле в прокуратуре района.