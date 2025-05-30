СК добился выплаты заплаты работникам рязанского предприятия

Следствием установлено, что руководитель предприятия не выплачивал зарплату работникам с января по март 2025 года. Общая сумма долга составила более 400 тысяч рублей. Уголовное дело было возбуждено 2 апреля 2025 года. Во время следствия зарплату сотрудникам руководитель предприятия выплатил. Расследование уголовного дела завершили. Совокупность собранных следствием доказательств признана достаточной для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд.

СК добился выплаты заплаты работникам рязанского предприятия. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства в соцсетях 30 мая.

Следствием установлено, что руководитель предприятия не выплачивал зарплату работникам с января по март 2025 года. Общая сумма долга составила более 400 тысяч рублей.

Уголовное дело было возбуждено 2 апреля 2025 года. Во время следствия зарплату сотрудникам руководитель предприятия выплатил.

Расследование уголовного дела завершили. Совокупность собранных следствием доказательств признана достаточной для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд.

Ранее сообщалось, что руководитель предприятия располагал финансовыми ресурсами и реальной возможностью для начисления средств.