Рязанцев начали обучать езде на электросамокатах

Для старшеклассников и студентов РГУ и политеха провели первое мероприятие в рамках проекта «Вежливый самокат» с участием представителей администрации и региональной Госавтоинспекции. Представитель кикшеринговой компании Денис Балакирев и сотрудница ГАИ Александра Тюрина рассказали об основных правилах дорожного движения при управлении СИМ. Особое внимание спикеры уделили культуре вождения и пользования новым видом транспортного средства, которое набирает большую популярность не только среди молодежи, но и у представителей старшего поколения.

Рязанцев начали обучать езде на электросамокатах. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Для старшеклассников и студентов РГУ и политеха провели первое мероприятие в рамках проекта «Вежливый самокат» с участием представителей администрации и региональной Госавтоинспекции.

Представитель кикшеринговой компании Денис Балакирев и сотрудница ГАИ Александра Тюрина рассказали об основных правилах дорожного движения при управлении СИМ. Особое внимание спикеры уделили культуре вождения и пользования новым видом транспортного средства, которое набирает большую популярность не только среди молодежи, но и у представителей старшего поколения.