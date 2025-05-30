Рязанцам показали проект благоустройства Спас-Клепиков

Масштабный проект предусматривает благоустройство въезда в город, расчистку береговой линии, обустройство стартовой площадки для сплавов по Пре, создание пешеходного моста, дорожек, смотровой площадки, оборудование зон отдыха и воркаут зоны. Авторы задумали создание тематической площадки «Мещерская магистраль» с воссозданием моста узкоколейной железной дороги и установкой нескольких единиц подвижного состава. Вписали в проект культурное пространство и экологическую тропу.