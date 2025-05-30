Рязанцам показали проект благоустройства Спас-Клепиков. Об этом сообщается в Telegram-канале «ЖКХ Инфо».
Масштабный проект предусматривает благоустройство въезда в город, расчистку береговой линии, обустройство стартовой площадки для сплавов по Пре, создание пешеходного моста, дорожек, смотровой площадки, оборудование зон отдыха и воркаут зоны.
Авторы задумали создание тематической площадки «Мещерская магистраль» с воссозданием моста узкоколейной железной дороги и установкой нескольких единиц подвижного состава. Вписали в проект культурное пространство и экологическую тропу.
По предварительным оценкам реализация проекта позволит увеличить турпоток на 15%, создать более 40 новых рабочих мест, ежегодно зарабатывать не менее 15 млн рублей.
Данный проект выходит на Всероссийский конкурс для создания городской среды.