На Украине заявили, что ВС РФ успешно наступают в Сумской области

Отмечается, что российские военные усилили наступление возле Владимировки. В настоящий момент почти все село находится в серой зоне, как и соседние Водолаги, а также участок границы между ними. Также уточняется об успешном продвижении российских сил неподалеку от Локни.

На Украине заявили, что ВС РФ успешно наступают в Сумской области. Об этом пишет Газета.RU cо ссылкой на издание «Страна.ua».

Отмечается, что российские военные усилили наступление возле Владимировки. В настоящий момент почти все село находится в серой зоне, как и соседние Водолаги, а также участок границы между ними.

Также уточняется об успешном продвижении российских сил неподалеку от Локни.