На трассе в Рязанском районе произошло ДТП

Отмечается, что авария случилась в пятницу, 30 мая, в поселке Мурмино. На кадрах видно, что столкнулись легковушка и грузовик. Информация о пострадавших не поступала. Подробности устанавливаются.