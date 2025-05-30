На трассе в Рязанском районе произошло ДТП
Отмечается, что авария случилась в пятницу, 30 мая, в поселке Мурмино. На кадрах видно, что столкнулись легковушка и грузовик. Информация о пострадавших не поступала. Подробности устанавливаются.
На трассе в Рязанском районе произошло ДТП. Об этом сообщается в Telegram-канале «RZN.Life».
Отмечается, что авария случилась в пятницу, 30 мая, в поселке Мурмино.
На кадрах видно, что столкнулись легковушка и грузовик.
Информация о пострадавших не поступала. Подробности устанавливаются.