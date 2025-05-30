На двух рязанских пищевых предприятиях обнаружили санитарные нарушения

Установлено, что вопреки требованиям санитарных норм и правил, работники ООО «Михайловский молочный завод» своевременно не прошли профессиональную гигиеническую подготовку и аттестация, в медкнижках сотрудников ООО «Крестьянский МПК», который производит охлажденное мясо, отсутствовала информация о проведении обязательных профилактических прививок. В отношении должностных лиц организаций возбудили два дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ.

На двух рязанских пищевых предприятиях обнаружили санитарные нарушения. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что вопреки требованиям санитарных норм и правил, работники ООО «Михайловский молочный завод» своевременно не прошли профессиональную гигиеническую подготовку и аттестация, в медкнижках сотрудников ООО «Крестьянский МПК», который производит охлажденное мясо, отсутствовала информация о проведении обязательных профилактических прививок.

В отношении должностных лиц организаций возбудили два дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ.