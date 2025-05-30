Издание NYT раскрыло содержание меморандума Украины

В украинском проекте меморандума по разрешению конфликта содержатся пункты о прекращении огня на суше, в акватории и воздушном пространстве, а также о контроле за соблюдением перемирия со стороны международных партнеров.