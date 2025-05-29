Жительница Рыбного обокрала знакомого

По данным прокуратуры, в декабре 2024 года 34-летняя женщина находилась в гостях у своего знакомого. Во время распития алкоголя она похитила его мобильный телефон. Материальный ущерб потерпевшего составил около 3 тыс. рублей. Суд назначил женщине наказание в виде 1 года 1 месяца лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Жительница Рыбного обокрала знакомого. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным прокуратуры, в декабре 2024 года 34-летняя женщина находилась в гостях у своего знакомого. Во время распития алкоголя она похитила его мобильный телефон. Материальный ущерб потерпевшего составил около 3 тыс. рублей.

Суд назначил женщине наказание в виде 1 года 1 месяца лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.