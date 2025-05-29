Житель Михайлова задолжал по алиментам около полумиллиона рублей

Долг мужчины составил более 400 тысяч рублей. Отмечается, что долгое время он не платил алименты своим детям и не принимал меры по трудоустройству. В отношении должника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ («Невыплата средств на содержание детей»).

Житель Михайлова задолжал по алиментам около полумиллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Долг мужчины составил более 400 тысяч рублей. Отмечается, что долгое время он не платил алименты своим детям и не принимал меры по трудоустройству.

В отношении должника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ («Невыплата средств на содержание детей»).