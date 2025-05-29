Жилой дом сгорел в Рязанской области
Пожар произошел вечером 27 мая в селе Старое Тонино Спасского района. В тушении участвовали 11 человек и 4 единицы техники, в том числе инженерная. Огонь уничтожил строение, площадь возгорания составила 48 квадратных метров.
Жилой дом сгорел в Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Пожар произошел вечером 27 мая в селе Старое Тонино Спасского района.
В тушении участвовали 11 человек и 4 единицы техники, в том числе инженерная.
Огонь уничтожил строение, площадь возгорания составила 48 квадратных метров.