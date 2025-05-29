ВС России за сутки освободили три населенных пункта в ДНР и Харьковской области

Отмечается, что под контроль взяли Строевку в Харьковской области, а также Гнатовку и Шевченко Первое в ДНР. Артиллерийские подразделения группировки «Восток» нанесли удары по укрепрайонам ВСУ, оборудованным в лесополосах на Южно-Донецком направлении. Противник понес серьезные потери и был вынужден оставить позиции.

ВС России за сутки освободили три населенных пункта в ДНР и Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Отмечается, что под контроль взяли Строевку в Харьковской области, а также Гнатовку и Шевченко Первое в ДНР.

Артиллерийские подразделения группировки «Восток» нанесли удары по укрепрайонам ВСУ, оборудованным в лесополосах на Южно-Донецком направлении. Противник понес серьезные потери и был вынужден оставить позиции.