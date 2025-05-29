Возле рязанской многоэтажки заметили машины экстренных служб

В Рязани заметили машины пожарных и скорую около многоэтажного дома № 16. на улице Песоченской. Фото в редакцию РЗН. Инфо прислали читатели. По информации очевидцев, на месте были две пожарные машины и скорая помощь. Официальная информация уточняется.