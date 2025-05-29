В Ставрополе при взрыве погиб участник СВО

В Ставрополе 28 мая в результате взрыва погиб участник СВО Заур Гурциев. Он воевал в Мариуполе, а позже стал заместителем мэра города, сообщил РЕН ТВ.

Инцидент произошел во дворе одного из домов на улице Чехова вечером 28 мая. На опубликованных кадрах видно, как некий мужчина подошел к бывшему военному, после чего произошла детонация боеприпаса. Погибли двое. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в соцсетях, рассматриваются все версии произошедшего, в том числе организация теракта Украиной.

Фото: Telegram-канал губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, видео: РЕН ТВ