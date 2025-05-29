В Рязанском районе загорелось здание фермы

Отмечается, что ЧП случилось во вторник, 27 мая, в селе Глебово. На тушение выезжали 18 человек личного состава и шесть единиц техники. Огнем повреждено здание, площадь пожара 850 кв. метров.