В Рязанской области сгорел трактор

Информация о пожаре в селе Польное Ялтуново Шацкого района поступила 28 мая в 7:09. Трактор тушили четыре человека и две единицы техники. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Пострадавших нет.