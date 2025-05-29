В Рязанской области сгорел трактор
Информация о пожаре в селе Польное Ялтуново Шацкого района поступила 28 мая в 7:09. Трактор тушили четыре человека и две единицы техники. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Пострадавших нет.
В Рязанской области сгорел трактор. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС в соцсетях.
Информация о пожаре в селе Польное Ялтуново Шацкого района поступила 28 мая в 7:09. Трактор тушили четыре человека и две единицы техники.
Площадь пожара составила 10 квадратных метров.
Пострадавших нет.