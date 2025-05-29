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В Рязани реконструируют улицу Интернациональную, но без расширения
«Расширить улицу Интернациональную по средствам мы себе в ближайшие годы не сможем позволить. Очень дорогой проект. К сожалению, в ближайший год нам это не грозит», — отметил глава региона. Он отметил, что улицу Интернациональную реконструируют в текущих границах, но пропускную способность дороги увеличить не получится. Ранее мэр Виталий Артемов заявлял о поиске подрядчика, который выполнит реконструкцию улицы Интернациональной «под ключ», то есть займется проектированием и строительством. Работы планировали выполнить в 2025—2026 годах. Позже мэрия заявила, что за 5 лет не смогла найти деньги на реконструкцию.

В Рязани реконструируют улицу Интернациональную, но без расширения. Об этом 29 мая сообщил губернатор Павел Малков.

«Расширить улицу Интернациональную по средствам мы себе в ближайшие годы не сможем позволить. Очень дорогой проект. К сожалению, в ближайший год нам это не грозит», — отметил глава региона.

Он отметил, что улицу Интернациональную реконструируют в текущих границах, но пропускную способность дороги увеличить не получится.

Ранее мэр Виталий Артемов заявлял о поиске подрядчика, который выполнит реконструкцию улицы Интернациональной «под ключ», то есть займется проектированием и строительством. Работы планировали выполнить в 2025—2026 годах. Позже мэрия заявила, что за 5 лет не смогла найти деньги на реконструкцию.