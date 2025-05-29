В Рязани мужчина обокрал аптеку
Инцидент произошел на улице Новаторов. По словам работников, мужчина украл витамины стоимостью около 2000 рублей с прикассовой зоны, когда фармацевт отошел за препаратом. Официальной информации об инциденте нет.
В Рязани мужчина обокрал аптеку. Об этом сообщает Telegram-канал «Рязань».
Инцидент произошел на улице Новаторов. По словам работников, мужчина украл витамины стоимостью около 2000 рублей с прикассовой зоны, когда фармацевт отошел за препаратом.
Официальной информации об инциденте нет.