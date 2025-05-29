В Рязани ищут временных хозяев для кошки участника СВО

Об этом сообщает священник Димитрий Фетисов на своей странице в соцсетях. «Друг уходит на СВО. Просит помочь пристроить кошку. Потом заберет. Она для него не просто питомец, а родное существо… Маруся очень умная и эмпатичная. Приучена к лотку. Всю жизнь прожила в квартире. Ей 10 лет, здоровье хорошее», — подписал Фетисов. Он отметил, что хозяин кошки будет присылать деньги на ее содержание. Желающих взять кошку просят обращаться в личные сообщения Фетисова.

В Рязани ищут временных хозяев для кошки участника СВО. Об этом сообщает священник Димитрий Фетисов на своей странице в соцсетях.

«Друг уходит на СВО. Просит помочь пристроить кошку. Потом заберет. Она для него не просто питомец, а родное существо… Маруся очень умная и эмпатичная. Приучена к лотку. Всю жизнь прожила в квартире. Ей 10 лет, здоровье хорошее», — подписал Фетисов.

Он отметил, что хозяин кошки будет присылать деньги на ее содержание.