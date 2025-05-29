В России дачникам напомнили о штрафах

«За неиспользование участка, предназначенного для садоводства или огородничества, может быть наложен штраф в размере от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости, но не менее 20 000 рублей. Кроме того, предусмотрены штрафы за несвоевременное выполнение обязанности по приведению земли в пригодное состояние — для граждан от 20 000 до 50 000 рублей», — отметил Бондарь. Кроме того, если в течение трех лет участок не осваивается, не проводится покос, не ведутся какие-либо работы, органы местного самоуправления могут выдать предписание о приведении земли в надлежащее состояние. Если не выполнить требования, то участок могут изъять.

В России дачникам напомнили о штрафах. Об этом 29 мая рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с «Лентой. ру».

«За неиспользование участка, предназначенного для садоводства или огородничества, может быть наложен штраф в размере от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости, но не менее 20 000 рублей. Кроме того, предусмотрены штрафы за несвоевременное выполнение обязанности по приведению земли в пригодное состояние — для граждан от 20 000 до 50 000 рублей», — отметил Бондарь.

Кроме того, если в течение трех лет участок не осваивается, не проводится покос, не ведутся какие-либо работы, органы местного самоуправления могут выдать предписание о приведении земли в надлежащее состояние. Если не выполнить требования, то участок могут изъять.