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В Минтрансе сообщили об изменениях ПДД для пропуска спецмашин
Сейчас водители должны «уступить дорогу» машинам с включенными маячком синего цвета и звуковым сигналом. В министерстве подчеркнули, что этот термин формально не предполагает активных действий со стороны водителей. При принятии поправок они должны будут разъезжаться перед автомобилями скорой помощи, полиции, пожарной службы и машинами, в которых находятся высокопоставленные лица. Кроме того, нельзя будет двигаться в «непосредственной близости» к таким авто, опережать их и создавать помехи движению.

В Минтрансе сообщили об изменениях ПДД для пропуска спецмашин. Об этом сообщает URA.RU cо ссылкой на ведомство.

Отмечается, что водителей обяжут перестраиваться на другую полосу или принять «все необходимые меры» для пропуска машин с включенными спецсигналами.

Сейчас водители должны «уступить дорогу» машинам с включенными маячком синего цвета и звуковым сигналом. В министерстве подчеркнули, что этот термин формально не предполагает активных действий со стороны водителей.

При принятии поправок они должны будут разъезжаться перед автомобилями скорой помощи, полиции, пожарной службы и машинами, в которых находятся высокопоставленные лица.

Кроме того, нельзя будет двигаться в «непосредственной близости» к таким авто, опережать их и создавать помехи движению.